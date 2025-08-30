sábado 30 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 30-08-2025
    Diputado Donoso (UDI) llama a reforzar la seguridad en Fiestas Patrias con fiscales “in situ”
    En el marco de las próximas celebraciones de Fiestas Patrias, el diputado de la UDI por la Región del Maule, Felipe Donoso, presentó una solicitud formal al Ministerio Público para que se disponga de fiscales “in situ” en las principales ramadas oficiales a lo largo del país. La iniciativa busca entregar una mayor sensación de seguridad a las familias que participen en fondas y celebraciones, así como una reacción inmediata en caso de que ocurran delitos o hechos de violencia.
    Según explicó el parlamentario gremialista, los últimos fines de semana largos han estado marcados por episodios delictuales de alta gravedad, incluyendo homicidios y ajustes de cuentas, particularmente en la Región Metropolitana.
    En esa línea, sostuvo que la presencia de fiscales en los lugares de mayor afluencia no solo permitiría dar mayor celeridad a los procesos investigativos en caso de delitos, sino que también facilitaría la coordinación con Carabineros y la PDI.

    Freddy Mora

