Política 29-08-2025

Diputado Donoso (UDI) llamó al Gobierno a poner urgencia al proyecto de ley que endurece sanciones contra el abigeato

A dos años de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, el diputado Felipe Donoso (UDI) llamó al Gobierno a retomar “con urgencia” la tramitación de un importante proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales contra el abigeato, considerando que anualmente suelen robarse entre 15 y 20 mil cabezas de ganado en todo el país -sobre todo en los sectores más rurales-, siendo las semanas previas a las Fiestas Patrias cuando más aumenta dicho delito, que perjudica en mayor medida a las familias de escasos recursos y los pequeños crianceros.

Al respecto, el parlamentario gremialista recordó el hecho ocurrido en julio de este año cuando un grupo de delincuentes robó un vehículo de carga que transportaba 18 vaquillas y 35 novillos, siendo detenidos más tarde en la Región Metropolitana.

Por lo mismo, Donoso lamentó que, a la fecha, que ni el Gobierno, ni el Senado hayan dado urgencia para tramitar dicho proyecto, que fue presentado años atrás por la bancada parlamentaria de la UDI y que ya fue aprobado por la Cámara Baja el 1 de agosto de 2023, es decir, hace más de dos años. La iniciativa establece penas de cárcel contra los autores de abigeato y autoriza a la Fiscalía y a las policías a utilizar distintas técnicas para prevenir el delito, como la interceptación de llamadas telefónicas.

En cuanto a los detalles, el legislador explicó que el proyecto propone castigar no sólo a quienes cometen el delito, sino también a quienes comercializan carne procesada o en cualquier estado que provenga de un robo, así como a las personas que reciban y mantengan en su poder dichos productos o animales vivos sabiendo su origen, como los mataderos.



