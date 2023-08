Política 18-08-2023

Diputado Donoso (UDI) pide compensación a regiones por subsidio al alza de tarifa al transporte público en RM



“Indignado” reaccionó el diputado de la UDI, Felipe Donoso, quien tras conocer el alza de 10 pesos en la tarifa al transporte público, además de un subsidio extra para la Región Metropolitana.

El parlamentario gremialista, sostuvo que, “¿Hasta cuándo los habitantes de Chile vamos a subsidiar el transporte público en Santiago?”, esto agregó, “no tiene límite”.

Esto, explicó el diputado representante por la Región del Maule, porque “sube el transporte público y se anuncia un subsidio extra para los habitantes de Santiago. ¿Qué pasa con las regiones? ¿Con los chilenos que no tenemos Transantiago? ¿Que necesitan transporte público? ¿Que lo pagan íntegro, sin subsidio alguno?”.

El beneficio para los habitantes de la Región Metropolitana consiste en un plan “Monto Máximo Mensual" para transporte público metropolitano, que deja fuera a las regiones, según detalló Donoso, el 1 de septiembre se implementará el beneficio de los $38 mil como tope, “esto quiere decir que, cuando un pasajero haya pagado $38 mil un mes, el resto de los pasajes durante ese mes serán gratuitos”.

“Esto es inaceptable y no estaremos dispuestos en la ley de presupuesto 2024 a seguir subsidiando un transporte para los santiaguinos mientras las regiones, el Chile real, el Chile entero no tiene beneficios cotidianos en su transporte”, argumentó el legislador por el distrito 17.