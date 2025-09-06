Política 06-09-2025

Diputado Donoso (UDI) valora aprobación de proyecto que garantiza atención preferente a personas con discapacidad y sus cuidadores



El diputado de la UDI, Felipe Donoso, destacó la aprobación en la Cámara de su proyecto de ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, reforzando el derecho a una atención preferente en distintos servicios.

La iniciativa reconoce este derecho tanto para las personas con credencial o certificado vigente emitido por el Registro Civil, como para sus cuidadores o cuidadoras debidamente acreditados. En el caso de las atenciones en salud, se aplicará lo ya dispuesto en la Ley N° 20.584, que regula los derechos de los pacientes.

Lo que buscamos con este proyecto es asegurar que las personas con discapacidad y quienes cumplen labores de cuidado reciban un trato digno, respetuoso y oportuno, evitando tiempos de espera excesivos y situaciones de discriminación arbitraria, explicó el parlamentario gremialista, subrayando que el incumplimiento de este derecho será considerado una infracción a la Ley de Protección al Consumidor.

El legislador por El Maule agregó que la urgencia de esta iniciativa se sustenta en las cifras entregadas por el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad, que reveló que el 17% de la población de 2 años y más en Chile -más de 3,2 millones de personas- vive con algún grado de discapacidad, siendo las mujeres las más afectadas.



