Diputado Felipe Donoso respalda ampliación del delito de grooming: "Debemos proteger a nuestros niños desde el primer contacto"

- El parlamentario gremialista valoró el avance unánime de la comisión de Mujeres y Equidad de Género que busca sancionar no sólo la solicitud de imágenes sexuales a menores, sino también las conversaciones de carácter sexual iniciadas por adultos a través de internet.



El diputado de la UDI, Felipe Donoso, manifestó su total respaldo al proyecto de ley aprobado por unanimidad en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, que propone ampliar el delito de grooming (Acoso sexual a menores de edad) para incluir no sólo la solicitud de imágenes o videos sexuales a menores de edad, sino también cualquier conversación con contenido sexual iniciada por adultos hacia niños, niñas y adolescentes.

"El grooming no empieza con una imagen, sino con una conversación que va escalando en gravedad. Como Estado tenemos el deber de intervenir desde el primer indicio de acoso sexual, y eso incluye las palabras. Debemos proteger a nuestros niños desde el primer contacto", señaló el diputado Donoso.

La normativa vigente desde 2011 sanciona con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes soliciten material sexual a menores de 14 años. Sin embargo, esta reforma busca cerrar un vacío legal que, según el proyecto, deja impunes muchas situaciones de riesgo para los menores, sobre todo en un contexto donde el 71% de las adolescentes afirma haber recibido mensajes de este tipo por internet en el último año.

El legisaldor por el Distrito 17 subrayó la importancia de actualizar la legislación frente al cambio de las dinámicas digitales y expresó su preocupación por el impacto psicológico que estas prácticas pueden generar en los menores. “No se trata sólo de castigar, se trata de prevenir. Muchos depredadores se esconden detrás de una pantalla y los primeros pasos casi siempre son diálogos aparentemente inofensivos, pero con claras intenciones sexuales”, añadió.

El diputado Felipe Donoso valoró además que la propuesta armonice con legislaciones de otros países como España, Brasil y Perú, donde el solo hecho de entablar un diálogo sexual con un menor ya es sancionable. “Debemos estar a la altura y no permitir zonas grises en la protección de la infancia”, sentenció.