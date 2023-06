Opinión 15-06-2023

DIPUTADO FELIPE DONOSO (UDI) DESTACA DECISIÓN DE PRESIDENTE BORIC DE SACAR A SUBSECRETARIO ARAOS.



Tras la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, aseguró que “la decisión del Presidente ha sido la correcta -pese a la demora- creemos que era lo que había que hacer”.

“No es permisible que el Gobierno actúe tarde después de conocer que mueren menores de edad por la falta de ejecución del subsecretario de Redes, quien aparte de mentir, no actuó de acuerdo a la emergencia que vive el país”, argumentó el parlamentario gremialista por el Maule Norte.

Y en esa línea, sostuvo que “no puede ser que se actúe por lo que se da a conocer en los medios de comunicación, cuando son ellos los que debieran estar en la primera línea, ellos generar la información en apoyo a la alerta sanitaria que estamos viviendo como país.”

Respecto al nombramiento del doctor Osvaldo Salgado como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Donoso aseguró que “se ha optado por una persona con experiencia, con gran capacidad técnica, que espero efectivamente se ponga a disposición de Chile y superemos esta crisis en conjunto”.

Asimismo destacó el legislador por El Maule, “el aporte también de los ex ministros quienes se reunieron -ayer- con la ministra de Salud para que los niños de Chile tengan una mejor y pronto atención y no lleguemos tarde”.