Política 08-10-2025

Diputado Gustavo Benavente acude a la Contraloría por posible intervención electoral de funcionarios del MINVU en campaña de Jeannette Jara

El diputado de la UDI por la Región del Maule, Gustavo Benavente, llegó hasta la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento formal respecto a la participación de funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el comando presidencial de la candidata oficialista Jeannette Jara.

Esto, luego de que el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, reconociera en televisión que trabajadores del ministerio estarían colaborando activamente en la campaña presidencial de la exministra.

"Lo que hemos visto es grave. No sólo por la evidente falta al principio de prescindencia que rige a todos los funcionarios públicos en tiempos electorales, sino también por las dudas que se generan en casos tan delicados como la toma de terrenos en San Antonio", señaló el parlamentario gremialista.

Según explicó, uno de los casos que más preocupan es la posible participación, dentro del comando de Jara, de una persona con vínculos directos con los dueños del terreno tomado en San Antonio, quien además habría sido parte de las negociaciones con el MINVU. "Eso podría configurar un conflicto de interés muy serio. No se puede negociar con el Estado mientras se está en una campaña política del oficialismo", agregó.

El diputado por el Distrito 18 pidió que se transparente quiénes son los funcionarios involucrados, qué rol cumplen dentro del comando presidencial, y si su participación ha ocurrido dentro del horario laboral o utilizando recursos públicos.

