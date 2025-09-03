Social 03-09-2025

Diputado Gustavo Benavente destaca aumento de la PGU a $250 mil: “Desde hoy se empezarán a ver los beneficios de la Reforma de Pensiones que aprobamos”

El parlamentario de la Región del Maule y candidato a la reelección valoró la entrada en vigencia del incremento en la Pensión Garantizada Universal para los mayores de 82 años, subrayando que la medida beneficiará a casi tres millones de adultos mayores en el corto plazo.



El diputado por la Región del Maule y candidato a la reelección, Gustavo Benavente (UDI), celebró la entrada en vigencia del aumento a $250.000 de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que a contar de este mes comenzarán a recibir los pensionados mayores de 82 años, como parte de las medidas impulsadas en la Reforma de Pensiones aprobada a fines de enero.

Benavente recordó que fue uno de los legisladores que respaldó el acuerdo alcanzado entre el Congreso y el Gobierno, el cual permitirá mejorar las jubilaciones de casi tres millones de chilenos en el corto plazo, además de proyectar incrementos significativos en las pensiones futuras.

“Después de mucha espera, por fin podemos decir que a contar de hoy se empezarán a ver todos los beneficios asociados a la Reforma de Pensiones que aprobamos a principios de este año. Es verdad que la discusión de este proyecto generó harta discusión en la ciudadanía, pero finalmente logramos sacar adelante un acuerdo que en el corto plazo favorecerá a cerca de tres millones de adultos mayores y a futuro permitirá mejorar las pensiones de todos los chilenos, que es lo único que debería importarnos”, señaló el diputado.

En detalle, el parlamentario gremialista explicó que:

Desde este mes la PGU aumentará a $250.000 para pensionados mayores de 82 años.

En septiembre de 2026 el beneficio se extenderá a quienes tengan más de 75 años.

Un año después alcanzará al resto de los beneficiarios.

Asimismo, informó que a partir de enero del próximo año entrarán en vigencia los beneficios del Seguro Social Previsional, los que además de incrementar las pensiones actuales y futuras, buscan corregir las desigualdades históricas que han afectado a las mujeres.

Benavente valoró también que toda la cotización de los trabajadores y empleadores termine en las cuentas individuales, lo que permitirá -según estimaciones- aumentar las pensiones de las mujeres en cerca de $200 mil y las de los hombres en alrededor de $140 mil.

“Todos estos beneficios, que se empezarán a ver a contar de hoy, nos demuestran que con diálogo y mucho compromiso sí es posible avanzar en reformas significativas que generen un impacto real en las personas. Hoy son los adultos mayores y los futuros pensionados quienes se ven beneficiados, pero el día de mañana pueden ser todos los chilenos los que vean mejorada su calidad de vida si es que la política es capaz de llegar a acuerdos como lo hizo acá”, reiteró el diputado Gustavo Benavente.

