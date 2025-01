Crónica 22-01-2025

Diputado Gustavo Benavente solicita que Linares sea sede del vóleibol nacional tras llegar a la final

-El parlamnetario gremialista se comunicó directamente con el ministro del Deporte para que gestione dicha solicitud con el Presidente de Fevochi.

La Villa San Ambrosio vuelve a destacarse en el voleibol nacional, alcanzando la final del campeonato, donde enfrentará a Murano en una emocionante disputa por el título. Sin embargo, según la disposición de la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi), ambos partidos de la final se realizarían en Santiago, dejando a la ciudad de Linares sin la posibilidad de ser anfitriona en este trascendental momento deportivo.

Frente a esta situación, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, expresó su compromiso con el deporte local e informó que ha tomado medidas para revertir esta decisión, “Me he comunicado con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, para pedirle que solicite formalmente al presidente de la Federación Chilena de Voleibol que una de las dos finales se juegue en Linares”, afirmó.

El parlamentario gremialista destacó la relevancia de Linares como plaza histórica del voleibol chileno: “Nuestro equipo va a jugar la final, donde esperamos que sea campeón, pero Linares como plaza no puede quedar fuera de esta instancia. Es, sin duda, la mejor plaza de Chile en el voleibol, y su gente merece vivir este momento único”.

Con esta solicitud, el diputado busca no solo apoyar al equipo linarense, sino también dar un reconocimiento al fervor y pasión que caracteriza a los hinchas de la región, quienes han consolidado a Linares como un epicentro del voleibol en el país.

“Esperamos que la Federación reconsidere esta disposición y permita que la Villa San Ambrosio viva la emoción de la final en casa”, sentenció el diputado Gustavo Benavente.