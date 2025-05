Política 22-05-2025

Diputado Gustavo Benavente (UDI) cuestiona cifras de empleo en la Región del Maule y afirma que “parece que vivimos en países distintos”

-El parlamentario gremialista criticó declaraciones de su par Jaime Naranjo (PS) y aseguró que el desempleo en la zona sigue siendo una de las principales preocupaciones, especialmente entre los jóvenes.



Con firmeza y preocupación, el diputado de la UDI por la Región del Maule, Gustavo Benavente, salió al paso de recientes afirmaciones de su par socialista Jaime Naranjo, quien destacó una supuesta mejora en los índices de empleo a nivel nacional. El parlamentario gremialista desestimó estas declaraciones, señalando que no reflejan la dura realidad que enfrenta la Región del Maule.

“Me dio la obligación de hacer algunas precisiones en base a ciertas intervenciones de parlamentarios de la zona, cuando se habló de que en este período ha subido el empleo. La verdad, es que no sé parece que vivimos en países distintos. Parece que la Región del Maule que ambos representamos son distintas”, expresó Benavente.

El legislador por el Distrito 18 sostuvo que, a diferencia del discurso del Gobierno, en la Región del Maule el empleo no ha disminuido y no se observan condiciones que permitan revertir esa situación en el corto plazo.

“En el Maule, por lo menos, el empleo ha bajado y las condiciones para que esto mejore no se ven por ninguna parte. Pregúntele a los jóvenes que hoy se ven sin futuro en nuestra Región. Esa es la realidad que enfrentamos y que no puede seguir siendo ignorada”, enfatizó.

Finalmente, el diputado Gustavo Benavente llamó al Gobierno a poner atención a las regiones y dejar de lado el triunfalismo, argumentando que las cifras macroeconómicas no deben ocultar las dificultades que se viven a nivel local, donde muchas familias enfrentan serios problemas para encontrar trabajo digno y estable.