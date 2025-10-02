Política 02-10-2025

Diputado Gustavo Benavente (UDI): “El Gobierno insiste en una agenda ideológica, promoviendo el aborto libre mientras millones de chilenos esperan por salud, seguridad y empleo”

- El parlamentario gremialista acusó al Ejecutivo de estar desconectado de la realidad y de utilizar el debate del aborto como un recurso electoral, mientras los problemas urgentes del país siguen sin solución.



El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, cuestionó con fuerza al Gobierno luego de que la comisión de Salud de la Cámara Baja comenzara hoy la discusión del proyecto de aborto libre, acusando al Ejecutivo de impulsar una agenda ideológica y electoral, completamente alejada de las prioridades reales de la ciudadanía.

“El Gobierno, con toda la parafernalia del caso, vino hoy a presentar lo que en definitiva es un proyecto de aborto libre. Y la verdad es que esto revela una desconexión brutal con las prioridades de los chilenos. En un país donde cada semana mueren personas asesinadas por la delincuencia, donde las familias sufren la falta de empleo y donde la economía está trancada, el Ejecutivo decide poner sus energías en consagrar el aborto como un derecho. Eso no solo es incomprensible, es inaceptable”, señaló el legislador gremialista.

Benavente advirtió que detrás de esta iniciativa no hay un interés real por resolver problemas de salud pública, como intenta instalar el oficialismo, sino que se trata de un objetivo político e ideológico:

“Este proyecto no busca resolver causas, sino eliminar consecuencias. No plantea una red de apoyo a las mujeres, ni políticas públicas eficientes de prevención y control de natalidad, ni medidas de acompañamiento ante embarazos no planificados. Lo único que hace es abrir la puerta al aborto como un mecanismo para acabar con una vida en gestación. Y eso, digámoslo con claridad, es consagrar un asesinato legal”, afirmó.

El parlamentario gremialista también apuntó al trasfondo electoral del proyecto, “lo que vemos es que el Gobierno busca desesperadamente reconectarse con su sector político en plena campaña. Es el mismo compromiso que levantaron en la elección presidencial, el mismo que repiten en cada cuenta pública. Hoy lo reflotan no por el bien de Chile, sino para movilizar a los suyos. Y lo hacen a costa de la vida de los más inocentes”.

Asimismo, el UDI subrayó las contradicciones del oficialismo al hablar de salud pública, “más de 2,7 millones de personas esperan por una atención médica no GES en el sistema público. La mortalidad sigue aumentando en esas listas. Esa debería ser la urgencia del Gobierno: salvar vidas, no eliminarlas. ¿Cómo pueden hablar de salud pública cuando abandonan a millones en lista de espera, pero impulsan un proyecto que termina con vidas en el vientre materno?”.

Finalmente, el diputado Gustavo Benavente reiteró su postura de principios: “Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Somos defensores de la libertad, pero nunca cuando esa libertad signifique eliminar a otro ser humano. El Gobierno debería enfocarse en las verdaderas prioridades de los chilenos: seguridad, empleo, salud y orden económico. No en imponer una agenda ideológica que divide al país y que, peor aún, pretende normalizar la eliminación de vidas humanas”.



