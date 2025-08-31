Política 31-08-2025

Diputado Guzmán (Evópoli) exige formalización y prisión preventiva para responsables en Caso Bruma



El diputado por el Maule Norte, Jorge Guzmán (Evópoli), integrante de la Comisión Especial Investigadora del Caso Bruma, manifestó su profunda preocupación ante los nuevos antecedentes que han trascendido respecto de la investigación.

Indicó que “Lo que ha trascendido respecto a la investigación del caso Bruma es sumamente grave. Deja en evidencia intencionalidad para embestir por parte del buque Cobra a esta embarcación pesquera”.

En este contexto, planteó que “si esto es efectivo, exigimos al Ministerio Público la formalización de todos los responsables, la prisión preventiva y, prontamente, saber toda la verdad y exigir justicia y responsabilidades. No aguantaremos ni aceptaremos que exista impunidad en un caso tan grave y tan lamentable como el que ocurrió con la embarcación Bruma y los siete pescadores del Maule”, señaló el diputado Guzmán.

