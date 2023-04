Política 14-04-2023

Diputado Guzmán (evópoli) manifiesta su preocupación por plan calle sin violencia: “se excluyó al Maule”



Tras darse a conocer las primeras comunas donde el Gobierno va a implementar el Plan Calle Sin Violencia, que pretende intervenir zonas que concentran delitos violentos en el país, el diputado (Evópoli) Jorge Guzmán encendió las alarmas dado que este plan no consideraría en su primera etapa a la Región del Maule.

“Nos parece incomprensible y preocupante que el gobierno anuncie un plan para enfrentar la delincuencia en nuestro país y que excluya de este plan a nuestra Región del Maule. No existe ni una comuna de la región que esté comprendida en el plan, que va a invertir recursos y que va a dotar de mayores recursos a nuestras policías”, indicó Guzmán.

El parlamentario manifestó su inquietud ya que dichos recursos no llegarían a reforzar la seguridad en las comunas maulinas, y afirmó que “nos preocupa considerablemente la complicidad y el silencio de las autoridades regionales, de la Gobernadora Regional del Maule y del Delegado Presidencial Regional, que no dicen absolutamente nada respecto a esta situación que claramente afecta a nuestra región. Nuestra región está pasando por momentos complejos, de delitos graves como homicidios, femicidios, narcotráfico, y necesitamos recursos para poder enfrentarlo”.

Además, el diputado Guzmán se mostró en alerta ante el posible escenario en el que podría quedar la región a comparación de sus pares, dado que la delincuencia podría migrar.