Política 19-05-2024

Diputado Guzmán (Evópoli) pide fiscalizar situación de sueldos impagos en Corporación de Desarrollo del Maule



Tras solicitar fiscalizar la situación laboral de los trabajadores de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule (CRDP), quienes llevan cinco meses de sueldos impagos, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) nuevamente ofició a la Dirección Regional del Trabajo para recibir respuesta de estas diligencias.

Los funcionarios y funcionarias de la entidad, encabezada por su presidenta, la gobernadora regional Cristina Bravo, arrastran casi medio año sin sus remuneraciones lo que podría constituir una vulneración grave de sus derechos laborales. Una situación que el parlamentario solicitó fiscalizar a inicios de abril y que a la fecha aún no tiene una respuesta favorable para los trabajadores que siguen esperando sus sueldos desde enero.

Por lo mismo, Guzmán reiteró que “es impresentable que durante cinco meses la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, dependiente de la gobernadora regional Cristina Bravo, no pague los sueldos a los funcionarios que ahí trabajan. Esto nos hace presumir que dentro de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo hay un desorden financiero que no les permite rendir como corresponde los recursos públicos y, por lo tanto, no les permite tener nuevos flujos de dinero para poder pagar los sueldos a los trabajadores”.

“Necesitamos rápidamente un pronunciamiento de la Contraloría respecto a esta situación, que se paguen los sueldos, y vamos a pedir una auditoría interna a la Corporación de Desarrollo Productivo porque presumimos que esto no está funcionando bien”, agregó el parlamentario por el Maule.