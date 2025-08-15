Política 15-08-2025

Diputado Guzmán (Evópoli) valora aprobación transversal del proyecto que regula el turismo aventura



El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), representante de la región del Maule, celebró la aprobación en la Cámara del proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad en el turismo aventura, iniciativa que nació tras la muerte de Diego Albornoz Coronado, joven talquino que perdió la vida al practicar bungee en el Cajón del Maipo en febrero de 2024. El accidente, provocado por negligencias en la operación, motivó a su madre, Paola Coronado, familiares y amigos a impulsar un cambio normativo.

El parlamentario detalló que la propuesta obliga a las empresas de turismo aventura a acreditarse anualmente en protocolos de seguridad, obteniendo un sello denominado R que deberá exhibirse de forma visible en instalaciones, vestimenta y publicidad. Además, incluye multas y sanciones, como la clausura temporal o definitivo, para los servicios que no cumplan la normativa. Valoramos esta aprobación y esperamos que en el Senado también avance rápido para garantizar seguridad en el turismo aventura y entregar justicia para Diego, agregó el diputado Guzmán.

