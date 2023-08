Política 08-08-2023

Diputado Guzmán y bancada Evópoli envían carta al Presidente Boric proponiendo medidas anticorrupción y solicitando cambios urgentes en el gabinete



- Junto a la presidenta del partido, Gloria Hutt, y el diputado Francisco Undurraga, entregaron una carta en La Moneda para solicitar medidas inmediatas por la grave crisis institucional a raíz del Caso Convenios.





Hasta el Palacio de La Moneda llegaron los representantes de Evolución Política (Evópoli), para entregarle al Presidente, Gabriel Boric, una misiva en la que proponen cuatro medidas inmediatas y fundamentales por la grave crisis institucional y de confianza a causa del denominado “Caso Convenios”.

En la cita, los representantes del partido recalcaron que Evópoli se ha mantenido en los diálogos con el gobierno por las distintas reformas. Sin embargo, creen que es momento de exigir explicaciones al Ejecutivo y avanzar en medidas como acciones correctivas, responsabilidades políticas efectivas, medidas pro transparencia y probidad, y ánimo real de colaboración y reciprocidad.

Al respecto, el diputado y subjefe de la bancada, Jorge Guzmán, comentó que “hemos visto por parte del gobierno un daño profundo a nuestra institucionalidad y a la confianza que debe existir en la correcta administración de los recursos públicos, y por cierto en la utilización de estos. Por eso le hemos pedido al Presidente, que se hagan efectivas responsabilidades políticas. Hasta el momento hemos visto que se han sacado del cargo a subsecretarios, a seremis, pero no hemos visto una responsabilidad política de quienes en definitiva tienen que asumirla proporcionalmente, que son los ministros de Estado. Le pedimos que de una vez por todas tome decisiones y se cambie a los ministros, se haga una reforma del gabinete, que enfrente estos hechos de corrupción y le de un nuevo rumbo a su administración que claramente hoy la ha perdido”.

En tanto, la consejera constitucional y presidenta del partido, Gloria Hutt, afirmó que “desde Evópoli estamos haciendo los máximos esfuerzos por colaborar con los avances del país, de hecho estamos participando en las mesas donde se nos ha invitado, pero creemos que es momento de dar explicaciones más contundentes. Han faltado explicaciones desde los propios ministerios, a nuestro juicio hay una cantidad de transacciones que pueden explicarse internamente de las cuales no se ha dado cuenta. Hay una enorme cantidad de cabos sueltos, de procesos internos que no requieren terminar investigaciones para poder aclararlos a la ciudadanía”.

Palabras similares tuvo el jefe de la bancada, Francisco Undurraga, quien sostuvo que “la voluntad de Evópoli siempre ha sido el diálogo, estamos dispuestos siempre a colaborar en el mejor destino del país. Nosotros estamos haciendo un llamado hoy al Presidente Boric que ponga en el centro a las personas. Llegamos a la política para servir a la ciudadanía y no para ser servidos por el Estado como se ha visto en este periodo con todo este desfalco que se ha producido a nivel de gobiernos regionales y a nivel ministeriales. Creemos que es súper importante y relevante para el país, que el Presidente de la República deponga su actitud contra la oposición. Estamos acá en un acto de confianza y creemos que el presidente debe enmendar el rumbo”.