Diputado Jaime Naranjo confirmó renuncia al Partido Socialista.

Luego de 33 años de militancia, el diputado por el Maule Sur, Jaime Naranjo, renunció al Partido Socialista (PS).

En sus declaraciones, manifestó que lo que he hecho es un mero trámite formal, pero yo voy a seguir siendo de alma y corazón socialista. Hace mucho tiempo, lamentablemente, al interior del Partido Socialista se está dando una forma de hacer política que a mí no me gusta por eso mi renuncia.

Sobre la materia, la senadora Paulina Vodanovic, indicó no haber recibido en los canales formales, ninguna aprehensión de parte del diputado sobre la gestión en el PS: