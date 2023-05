Política 25-05-2023

Diputado Jaime Naranjo: “En terrenos de ex Iansa se espera construir un nuevo Barrio para Linares”

Una vez que el plebiscito que convocó el alcalde de Linares Mario Meza rechazó la posibilidad de hacer solo un parque, el diputado Jaime Naranjo señaló que había tomado contacto con el Ministro de la Vivienda Carlos Montes y con el Ministro de Hacienda Mario Marcel para que el Ministerio de la Vivienda a través del Banco de Suelos comprara los terrenos.

“Por eso en la discusión presupuestaria del año 2023 quedaron reservados recursos financieros para la adquisición de los terrenos de IANSA. No fueron fáciles los trámites y las conversaciones con ambas autoridades, pero se estableció el compromiso de hacerlo y actualmente está a punto de cerrarse la compra. Ya hay acuerdo con los dueños en el precio y solo falta los resultados de unos estudios de suelo para cerrar el negocio”, señaló el parlamentario.

“Estamos hablando de una inversión importante. Son 30 hectáreas y es una cifra superior a los 1000 millones. Los recursos los pondrá el Ministerio de Hacienda de manera extraordinaria para que el Ministerio de la Viniendo pueda comprar los terrenos a través del Banco de Suelos, que es una institución especial que creó el Ministerio de la Vivienda para adquirir terrenos”, agregó.

Jaime Naranjo explicó que “el proyecto en sí está considerando construir un Nuevo Barrio en Linares que considere todas las características del terreno. Por un lado viviendas y departamentos, y por otro hacer parques y centros comunitarios y comerciales. Además de aprovechar la historia para hacer también un Museo”.

“La compra definitiva no debiera de pasar el primer semestre. Me alegro de haber encabezado este proyecto donde al comienzo hubo autoridades que se oponían o guardaron silencio no creyendo en este hermoso desafío, pero ahora se están sumando. En la vida hay que atreverse y tener sueños pensando que todo es posible. A muchas familias se le podrá resolver al fin su sueño de tener su casa propia”, subrayó el parlamentario.