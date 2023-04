Política 22-04-2023

Diputado Jaime Naranjo: “La experiencia del senador Elizalde no fue buena en el Maule”

El diputado socialista Jaime Naranjo, dio a conocer que los nombres de Paulina Vodanovic y de Michelle Bachelet se mencionan al interior del PS para reemplazar el cargo senatorial de Alvaro Elizalde en el Maule.

“Me parece bien que dentro del Partido Socialista pueda dar una muestra más de dar espacio a las mujeres para que asuman en el Congreso. Sin embargo, debo decir con toda franqueza que la experiencia del senador Elizalde no fue buena en el Maule. Las tareas partidarias consumen mucho tiempo y la sensación que quedó en el Maule fue de frustración y amargura entre los electores”.

“Por lo tanto, el PS no puede cometer el mismo error, se puede ser senador, sí, pero ser senador y al mismo tiempo presidente del Partido Socialista, es una dificultad que no se puede volver a repetir”, dijo el parlamentario.