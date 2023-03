Política 18-03-2023

Diputado Jorge Guzmán pide soluciones para la localidad de Carrizalillo en Constitución



Tras visitar el sector y reunirse con la comunidad, el Diputado Jorge Guzmán Zepeda recogió las inquietudes de los vecinos y vecinas de Carrizalillo, localidad que se encuentra a 50 km. de Constitución, la cual cuenta con condiciones geográficas de difícil acceso y con escasa posibilidad de movilización hacia el centro urbano.

“Estuvimos allá, nos reunimos con la comunidad, tienen una posta que está a cargo de Carla Reyes y don Pedro Cáceres, que maneja la ambulancia. Está la escuela que es unidocente, cuyo profesor es don Luis Valdebenito y la junta de vecinos tiene un rol muy importante a través de don Claudio Arriagada y su directorio”, comenzó indicando el Diputado Guzmán durante su intervención en el Congreso.

Sin embargo, agregó que “ellos tienen dificultades sumamente complejas, que para nosotros parece ser algo cotidiano. No tienen acceso a la señal de celular ni Internet, tienen dificultades en el acceso al agua potable, los caminos están en muy malas condiciones, tienen una ambulancia antigua y en malas condiciones que no está adaptada para el terreno donde ejerce sus funciones, no tienen uso y tratamiento de la basura y los residuos, y tienen ausencia de un espacio o multicancha para que comparta la comunidad, los jóvenes y niños del sector”, argumentó el parlamentario.

Por ello, el diputado por la Región del Maule, solicitó oficiar para encontrar soluciones a los problemas que aquejan a esta localidad.