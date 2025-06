Política 03-06-2025

Diputado Naranjo (IND): “Cuenta Pública fue realista, prudente y conciliadora”



El diputado Jaime Naranjo (IND, parlamentario por el distrito Maule Sur, también analizó la última Cuenta Pública Presidencial.

En concreto, el representante de las provincias de Linares y Cauquenes, indicó que “Considero que la última cuenta del Pdte. (Gabriel) Boric fue realista, prudente y conciliadora. Aceptó que hubo errores y que aún quedan tareas pendientes. Reconoció que lo planteado al inicio por la correlación de fuerzas que había en el Congreso no se pudo lograr .Donde el Gobierno era minoría, hubo que ceder y llegar a acuerdos. En vez de no avanzar era mejor avanzar algo. Un ejemplo de ello es la Ley de Pensiones. También valoro los logros alcanzados en su Gobierno y que si no hubiera sido de un sello progresista no se habrían alcanzado como es la Ley de 40 horas, el costo cero en la salud pública, la ley “papitos corazón” o bien la deuda histórica de los profesores.”

En el campo internacional, Naranjo agregó que “ratificó la posición histórica de Chile en materia económica y de una economía abierta. Al igual que el compromiso histórico con la defensa de los DD.HH, tanto en el plano nacional como internacional. Eso explica la condena de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Como también el genocidio por parte de Israel al Pueblo Palestino”.

Finalmente, Jaime Naranjo detalló que “Dentro de lo simbólico, la transformación de la Cárcel de Punta Peuco en un recinto bajo la tutela de Gendarmería y, por consiguiente, se acaban los privilegios carcelarios en ese recinto, es destacable… Fue una mirada con visión de futuro, que permite mirar con esperanza el horizonte de Chile”.