miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 03-09-2025
    Diputado Naranjo (Ind) impulsa propuesta de utilizar hospitales en desuso para el cuidado de personas mayores
    El diputado Jaime Naranjo sostuvo una importante reunión con el Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, en la que estuvo acompañado por representantes del Consejo Asesor de Mayores, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo directo sobre la necesidad de destinar hospitales en desuso a la atención de personas mayores en situación de dependencia severa y/o abandono.
    Durante el encuentro, se planteó que la infraestructura hospitalaria que actualmente no está en funcionamiento representa una oportunidad concreta para fortalecer la red de cuidados del país, garantizando una atención digna, especializada y sostenible para quienes más lo necesitan.
    El diputado Naranjo destacó que nuestros adultos mayores requieren soluciones reales y urgentes. No podemos seguir postergando una política pública que asegure una vejez con derechos, bienestar y respeto. Este es un paso importante en esa dirección.
    Freddy Mora

