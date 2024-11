Política 08-11-2024

Diputado Pulgar (IND) acusa a ministra Orellana de “vulnerar sus derechos fundamentales”

El diputado independiente, Francisco Pulgar, acusó a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, de “vulnerar derechos fundamentales” en su caso y señalando que “ella lideró la estrategia para que la denunciante de presuntos abusos por parte del actual Presidente de la República, guardara silencio. Ahí sí importó la presunción de inocencia”. Además, emplazó al fiscal regional del Maule, Julio Contardo, a “a actuar bajo el principio de objetividad y hacer justicia”.

En su intervención en la Sala, el diputado Pulgar (IND) declaró que “en un Congreso, y en particular en una Cámara de Diputadas y Diputados fraccionados, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se ha atrevido a vulnerar los derechos fundamentales de este parlamentario, quien ha sido electo como la primera mayoría en la Región del Maule para representar a sus ciudadanos y ciudadanas. Ha pasado por alto las garantías del debido proceso y se ha atrevido, sin consideración alguna por el respeto que merecemos todas las personas, a traspasar al ámbito político cuestiones que son absolutamente sensibles y que han impactado la vida de muchas personas, incluidas las de mi familia y la mía propia”.

“Desde esta Cámara invoco una vez más mi inocencia y emplazo al Ministerio Público, y en particular al fiscal de la Región del Maule, a actuar bajo el principio de objetividad y hacer justicia. No una justicia con mezquinos intereses políticos, sino una justicia verdadera por el bien de todas y todos”, concluyó.