Política 06-11-2024

Diputado Pulgar (IND) cuestiona nuevo aplazamiento de su formalización



El diputado independiente, Francisco Pulgar, se refirió a la solicitud del Ministerio Público para reagendar la audiencia de formalización en su contra, la que debería haberse realizado el lunes 4 de noviembre, situación que suma a una serie de cuestionamientos en el proceso y por el que señala que no pido defensa, pido que las instituciones funcionen.

Al respecto, el diputado Pulgar expresó que quisiera comunicar a la opinión pública y sobre todo a la gente de la Región del Maule, que hace cuatro días el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, ha pedido una solicitud de reagendar la formalización hacia mi persona por el delito del cual ya todos conocen. Un hecho que lamentablemente nos tomó por sorpresa, aduciendo que estábamos preparados para la formalización del día lunes 4 de noviembre a las 9 de la mañana.

A pesar de esto, indicó que mi abogado, Álvaro Pérez, ex fiscal con más de 21 años de ejercicio en el Ministerio Público, presentó un recurso en el Juzgado de Garantía de Talca que lamentablemente lo tuvo a la vista hoy después de las 2 de la tarde. Situación en que no pudo cambiar este reagendamiento para el 5 de abril del 2025.