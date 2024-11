Política 29-11-2024

Diputado Pulgar (IND) presentará mensajes y conversaciones con denunciante en alegatos ante la Corte Suprema



El diputado independiente, Francisco Pulgar, tras fijarse la fecha de alegatos por su causa ante la Corte Suprema, afirmó que presentará los antecedentes que no fueron considerados previamente por la Corte de Apelaciones de Talca y que guardan relación con una gran cantidad de conversaciones con su denunciante. Además, hizo un llamado al gobierno a tener paciencia frente al avance de la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric, afirmando que en su caso he solicitado durante casi cuatro años que se me formalice.

Desde el Congreso Nacional, el diputado Pulgar (IND) informó sobre todo la gente de la Región del Maule, que se ha fijado fecha para los alegatos donde se discutirá mi desafuero, pero también el eventual sobreseimiento definitivo en mi causa, en la Corte Suprema. Estos alegatos se van a realizar el 9 de diciembre de este año, donde mi defensa hará presente nuevamente los antecedentes que no fueron considerados en su momento en la Corte de Apelaciones de Talca. Donde he solicitado durante estos casi cuatros años que se me formalice.

Finalmente, recalcó que los antecedentes que tenemos los vamos a presentar el 9 de diciembre en la ilustrísima Corte Suprema para una vez más pedir que se adelante mi formalización, si es que se acoge el desafuero; o si no que se sobresea definitivamente.