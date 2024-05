Nacional 16-05-2024

Diputado RN acusa que Jumbo "somete a su personal al frío" y no invierte en calefacción

El diputado de Renovación Nacional Mauro González denunció que los trabajadores del supermercado Jumbo de la ciudad de Puerto Montt -que él representa en la Cámara Baja- están sometidos a malas condiciones laborales producto de problemas con el sistema de calefacción.

El parlamentario por el Distrito Nº 26, correspondiente a la Región de Los Lagos, respaldó públicamente los reclamos del sindicato del local, que alega que esta situación se arrastra hace tiempo y que la cadena -perteneciente al holding Cencosud- no ha ofrecido una solución.

FRAZADAS, CAFÉ Y CHOCOLATE

"Llevamos como cuatro años hablando con la empresa para arreglar el tema de calefacción. El 2022 hicimos una denuncia en la Seremi de Salud y no llegamos a nada... Lo que la empresa ha entregado son frazadas, café, chocolate caliente a las cajeras, lo cual no son condiciones para trabajar", señaló Evelyn Álvarez, presidenta del sindicato.