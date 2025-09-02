Policial 02-09-2025

Diputado Roberto Celedón denuncia a Mejor Niñez ante la Contraloría por graves negligencias en residencia infantil de Linares

Ante una serie de antecedentes alarmantes sobre eventuales vulneraciones que habrían afectado a lactantes, niños y niñas en la residencia de protección “Caracola”, ubicada en la comuna de Linares, el diputado por el Maule, Roberto Celedón, ingresó una denuncia formal ante la Contraloría Regional del Maule solicitando una fiscalización al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).

Esta acción se adoptó tras recibir la respuesta oficial al oficio parlamentario que el diputado presentó en marzo de este año, dirigido al Ministerio de Desarrollo Social y al Servicio Mejor Niñez, en el que se advertía sobre graves falencias en el funcionamiento del recinto. La residencia, dependiente de la Corporación de Ayuda a la Familia, habría presentado deficiencias severas, entre ellas: alimentación inadecuada a niños y lactantes con necesidades especiales, infraestructura riesgosa, ausencia de medidas de seguridad en los traslados, falta de personal suficiente e idóneo y carencia de controles médicos oportunos.

Estas denuncias fueron posteriormente confirmadas mediante informes técnicos del Servicio Mejor Niñez, el Tribunal de Familia de Linares y la SEREMI de Salud del Maule.

