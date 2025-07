Política 16-07-2025

Diputado Roberto Celedón emplazó a supuestos “patriotas” y a la derecha republicana

“¿Dónde está la dignidad y el patriotismo de estos chilenos que viven en la cultura de la dependencia de Estados Unidos?”, planteó el diputado por el Maule Norte, Roberto Celedón (Ind), tras los cuestionamientos de los partidos de ultraderecha a la participación de Chile en la reunión del BRICS.

“Llama profundamente la atención la posición de la derecha frente a la asistencia a una invitación por parte del BRICS, que es una reunión de países relevantes como Brasil, China, India y otros, de cuidarse, porque esto podría molestar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que, ya que nos anunció que iba a subir los aranceles en materia del cobre, era mejor ir con cuidado, no molestarlo al señor Trump.

Yo me pregunto: ¿dónde queda la dignidad nacional? ¿Dónde queda la soberanía nacional? Estamos mirando lo que hace un señor que ha intervenido en todas las áreas con una impropiedad extraordinaria. Lo último, en Brasil: que ya termine de una vez por todas el juicio criminal que se sigue contra Bolsonaro. ¿Cómo puede estar exigiendo eso? ¿Qué le da 100 días a tal persona, a Putin, para que termine la guerra? Es una cosa que jamás en mi vida había escuchado de alguna autoridad presidencial.

¿Dónde está la dignidad y el patriotismo de estos chilenos que viven en la cultura de la dependencia respecto de los que tienen poder? El presidente ha actuado con una dignidad, con una calidad a nivel internacional que es reconocida por todo el mundo, con una seriedad en defensa de principios. Por favor, ¿quiénes son estos patriotas que le piden a Chile que no haga nada contra el presidente de la primera potencia mundial, que realmente lo único que ha hecho es degradar el prestigio de su país?”