Política 18-01-2023

Diputado Sepúlveda entrega respaldo a deudores habitacionales en Talca



El diputado por la región del Maule, Alexis Sepúlveda, acompañó a un grupo de vecinos en una marcha convocada en Talca para manifestar la compleja situación que viven respecto a las deudas habitacionales. Según lo que detallaron, muchos de ellos, cumplieron con el pago de las cuotas pactadas con el Banco Estado, sin embargo, les siguen cobrando el crédito hipotecario.

Alexis Sepúlveda, manifestó su apoyo a las familias y pidió “terminar con esta política de abusos”.

“Nadie está pidiendo perdonazos, ni regalos. Acá la gente ha pagado sus créditos hipotecarios, nadie está pidiendo que les hagan un favor, aquí lo que se está pidiendo es que se pague lo justo y terminar con esta política de abusos, que ha hecho que aquellas familias que hayan terminado de pagar su crédito hipotecario con todos los intereses, hoy día aparecen con 20,30,40, 60 cuotas colocadas detrás del crédito, a propósito de una repactación que ellos eventualmente nunca entendieron”.

El parlamentario, también agregó que “esto hay que decirlo. Se hizo una repactación con la presión que se le ponía a las personas al decirles que si no repactaban, si no firmaban los papeles, iban a perder su casa y esa negociación que se desequilibra porque es sobre un estado de necesidad que es mucho más complejo, de desesperación para las familias.”

Por su parte, Laura Roco, una de las vecinas afectadas, señaló que “se nos está cobrando un monto que es inalcanzable. De seis dividendos que no se pagaron en su momento, ahora los vecinos tenemos que pagar 200 dividendos, 30 años más y las casas ya están pagadas”.