Política 07-10-2025

Diputado Sepúlveda (PR) aclara que no existe proyecto para intervenir el Achibueno

Durante una reunión el diputado Alexis Sepúlveda junto al Seremi del Ministerio de Obras Públicas y representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y Vialidad, se reunieron con la comunidad del sector Pejerrey, en la comuna de Linares, para entregar claridad sobre los rumores de una posible intervención en el Santuario de la Naturaleza Achibueno.

El parlamentario fue enfático en señalar que no existe actualmente ningún proyecto ni estudio en curso que implique intervenir el Achibueno, reafirmando que cualquier iniciativa en la zona debe priorizar la conservación del entorno natural y el respeto a la comunidad local.

Era fundamental despejar dudas y dar tranquilidad a los vecinos. El Achibueno es un patrimonio natural invaluable y no puede ser objeto de intervenciones que afecten su equilibrio ecológico. Hoy nos a confirmado el ministerio de obras públicas que no hay ningún proyecto en ejecución ni en evaluación para intervenir este santuario, señaló el diputado Alexis Sepúlveda.

Durante el encuentro, las autoridades del MOP confirmaron que no hay obras planificadas ni en etapa de diseño dentro del área protegida, destacando además la importancia de mantener un diálogo permanente con la comunidad frente a este tipo de inquietudes.



