Política 05-10-2025

Diputado Sepúlveda (PR) denuncia potencial intervencionismo durante acto oficial en Curicó



El diputado Alexis Sepúlveda (Partido Radical) anunció que denunciará ante Contraloría la potencial intervención electoral del director del Hospital de Curicó doctor Jorge Canteros, durante un acto oficial en el recinto hospitalario.

Según relató, dicho director habría solicitado intervenir con un discurso al senador de derecha y líder de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, acción sobre la que señaló que no corresponde que parlamentarios, ni de gobierno ni de oposición, ocupen un estrado en un acto que es oficial de una entidad pública.

Al respecto, el diputado manifestó que me parece sorprendente que en un acto oficial del aniversario del Hospital de Curicó, el director le haya pedido al senador Coloma que se dirija a todo el público.

Según detalló, había más parlamentarios en la actividad.

En ese sentido, afirmó que creo que no corresponde, más aún si el senador Coloma es uno de los jefes o coordinador de la campaña de una candidatura presidencial en nuestro país.

