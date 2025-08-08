Política 08-08-2025

Diputado Sepúlveda (PR) desestima críticas de la oposición al FES y pide no dilatar su tramitación: “Se debe votar”

En medio de la votación del proyecto que crea el nuevo mecanismo de Financiamiento de la Educación Superior (FES), el diputado Alexis Sepúlveda (Partido Radical), desestimó las críticas de la oposición sobre un eventual aprovechamiento de mayoría circunstancial del oficialismo en la Comisión de Hacienda para poder aprobar y despachar la iniciativa. “Se debe votar” afirmó el legislador, señalando que la instancia debe tramitar también otros proyectos. Además, respecto a la discusión sobre la viabilidad financiera, respaldó lo expuesto por el Ministerio de Hacienda y precisó que lo establecido por la Comisión “no está escrito en piedra”.

En primera instancia, el parlamentario radical descartó que en la Comisión de Hacienda el oficialismo quisiera aprovechar una mayoría circunstancial, como ha acusado la oposición.

“La mayoría que tenemos en la Comisión (de Hacienda) y eventualmente en la Sala es una que va a ser permanente. Y la verdad es que uno entiende las preocupaciones que tiene la oposición en torno a este proyecto, nos las comparto, pero una cosa es una cosa distinta es dilatar la votación y la discusión permanentemente y prácticamente querer que este proyecto no salga”, señaló.

En ese sentido, fundamentó que “más allá de la posición que se respeta, que discrepo de ella, lo que esperamos es que este proyecto se pueda tramitar y terminar”.

