Política 12-09-2025

Diputado Sepúlveda (PR): El Maule será incorporado al concurso de jibia

El diputado Alexis Sepúlveda realiza gestiones ante INDESPA, luego de recaudar las preocupaciones de los dirigentes de la pesca artesanal, en dicha reunión, se confirma la incorporación de la región al concurso sobre el recurso jibia, permitiendo la participación de los pescadores artesanales maulinos.

El parlamentario sostuvo una reunión en Valparaíso el día de ayer martes y hoy miércoles con el director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos Huerta, quien entregó la confirmación junto con explicar los ajustes al programa.

El diputado Alexis Sepúlveda señaló: Terminamos la reunión con el director nacional deINDESPA y darles una buena noticia, nos ha confirmado que efectivamente el Maule se incorpora en el concurso que eventualmente estaba fuera y que se ha hecho un esfuerzo, una revisión con los datos eventualmente 2025 y eso nos va a permitir a los pescadores artesanales del Maule poder participar de este concurso.

Por su parte, el director nacional de INDESPA indicó: Estuvimos conversando con el diputado y nos transmitió obviamente todas las conversaciones que ha tenido con el sector, con los distintos dirigentes y dirigentas de la región del Maule que le han transmitido justamente esta inquietud. Justamente acá era justo obviamente hacer una corrección en el sentido de modificar el programa y abrir obviamente este concurso dirigido al recurso de la pesquería Jibia. Evidentemente los recursos, particularmente de extracción, han estado fuertemente orientados y también las líneas de financiamiento que pensábamos orientar en el marco del programa regional estuvieron orientadas obviamente a otras materias y por lo tanto justifica plenamente que podamos incorporar a la región del Maule en el marco de este concurso.



