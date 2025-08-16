Política 16-08-2025

Diputado Sepúlveda (PR): “fuertes alzas de luz impactan a la Región”

El diputado Alexis Sepúlveda responsabilizó a la ley aprobada en el Congreso y a los consumos de invierno por las fuertes alzas que han registrado las cuentas de luz en el Maule. Para exigir explicaciones, se reunió junto al alcalde de San Rafael, Basilio Pérez, con el director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Vicente Marinkovic.

Al respecto, el diputado aclaró: “Lo dijimos en la discusión legislativa: estos factores sumados iban a causar un alto incremento en algunos meses del año, y las medidas paliativas —más allá del esfuerzo que hizo el Gobierno por aportar recursos y poder subsidiar el incremento que iban a tener las cuentas— no son suficientes”.

Dicho aumento en los precios impacta principalmente en la época de invierno, ante la mayor demanda eléctrica para calefacción e iluminación. En ese sentido, señaló: “Hemos tenido reclamos de toda la región de que las cuentas de luz han subido mucho más de un 7%, 10% o un 11%”.

“Obviamente, esto es un tema que hay que revisar. Las cuentas de luz impactan muy fuertemente en el presupuesto familiar. Además, está el riesgo de no pago y el corte de luz”, agregó.

Por lo tanto, hizo un llamado a “de todas maneras hacer los reclamos, ya que eso permite paralizar cualquier corte de luz”.

Mientras tanto, el director regional de la SEC, Vicente Marinkovic, indicó que “están llegando reclamos con el doble de lo que estaban pagando”.

