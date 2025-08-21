jueves 21 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 21-08-2025
    Diputado Sepúlveda (PR) hizo grave denuncia en sesión de la comisión investigadora del caso Bruma
    El diputado por el Maule Norte, Alexis Sepúlveda (PR), realizó una grave denuncia, en sesión de la comisión investigadora del caao Bruma. En el marco del cierre del trabajo y aprobación del informe respectivo.
    “Que no nos sorprenda que levantado el secreto de la investigación nos encontremos con que no hay imágenes de la cámara que debía grabar lo que sucede en la cabina, que lo exige la ley súper sol, y lo más probable es que todos los tripulantes del cobra declaren que no vieron y no sintieron nada, porque a pesar de los meses transcurridos aún no son detenidos ni formalizados, porque tuvieron el tiempo suficiente para ordenar sus testimonios. Perdimos el único testimonio que podría habernos acercado a la verdad, la del vigía del cobra que finalmente apareció muerto”, sentenció.
    Además, recordó que la empresa Blumar tiene un gran poder: “los pescadores industriales pagaron a parlamentarios para obtener una mejor ley, que para modificar esa ley amenazaron con cerrar sus plantas de procesamiento si avanzábamos en un mejor porcentaje de la merluza común y por cierto es Blumar la dueña del cobra que embistió a nuestros pescadores del Cobra”.
    Freddy Mora

