Política 27-08-2025

Diputado Sepúlveda y alcaldes del Maule se reúnen con ministro Elizalde para entregar propuestas ante alzas de la luz



El diputado Alexis Sepúlveda (Partido Radical), junto a los alcaldes de Hualañé, Carolina Muñoz; de Maule, Pablo Luna; de San Rafael, Basilio Pérez; de Chanco, Marcelo Waddington; y de Pencahue, José Miguel Tobar; llegaron hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y entregarle una carta con una serie de propuestas para enfrentar el alza en las cuentas de la luz que, tras los reajuste y proyectos de ley, ha impactado fuertemente en la economía de las familias maulinas.

Tras el encuentro, el parlamentario detalló que desde el Gobierno les comentaron que “están al tanto y preocupados del tema, que ha sido una situación que no se esperaba y que no solamente se ha generado en la Región del Maule, sino que en otras regiones”.

Por este motivo, destacó la entrega de la carta y las propuesta que apuntan a “tener una moción de regulación o legislativa, cualquiera de las dos, que permita cargar la responsabilidad de ese trabajo a la empresa y no a los clientes”.



