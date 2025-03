Política 27-03-2025

Diputado y Jefe de Bancada de la UDI, Gustavo Benavente, se refiere a la creciente inseguridad en los campos y exige la renuncia del Ministro de Agricultura

El parlamentario gremialista está aseguró que el Jefe de Cartera ha demostrado su desconexión total con la realidad que viven nuestros agricultores.



El Diputado y Jefe de Bancada de la UDI, Gustavo Benavente, manifestó su profunda preocupación por el grave deterioro de la seguridad en los sectores rurales de Chile, destacando que, en el pasado, el campo representaba un refugio de tranquilidad para quienes huían de la violencia en las grandes ciudades. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado radicalmente, y las zonas rurales se han convertido en víctimas de actos de violencia cada vez más graves.

"El campo, que antaño era un lugar de paz y serenidad, hoy es víctima de una creciente ola de inseguridad. La violencia ha llegado a nuestros campos, donde hoy convivimos con hechos delictivos como encerronas, portonazos, homicidios y personas gravemente heridas. Lo que ocurrió en la comuna de Graneros, donde un matrimonio fue asesinado, es solo uno de los muchos casos que estamos viviendo. Apenas hace dos días, una persona fue herida a plena luz del día con un arma cortante en la plaza de Longaví, y así seguimos sumando casos lamentables", señaló Benavente.

Además, el parlamentario gremialista denunció el robo constante de insumos agrícolas, aperos y otros bienes esenciales para la producción rural, lo que agrava aún más la difícil situación que enfrentan los campesinos y agricultores del país.

"Lo que está sucediendo en los campos es una verdadera crisis. Los agricultores y campesinos están desprotegidos, y esto no es solo un problema de recursos. Ya hemos exigido al Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que se haga cargo de la situación. Sus declaraciones, lejos de buscar soluciones, resultan totalmente insensibles e incluso hirientes. Cuando el ministro pide que “dejen de llorar” y asegura que los municipios tienen los recursos para enfrentar la situación, está demostrando su desconexión total con la realidad que viven nuestros agricultores", enfatizó Benavente.

El Jefe de Bancada UDI indicó que la presencia del actual Jefe de Cartera se ha convertido en un obstáculo para la mejora de la seguridad en los campos. "Creemos que el principal impedimento para avanzar en la solución de esta grave crisis de seguridad rural es la permanencia del Ministro Esteban Valenzuela en su cargo. No comprende la magnitud del problema, se burla de la situación y su actitud demuestra que no está capacitado para enfrentar los desafíos que enfrentan los agricultores y campesinos. La única solución posible es su renuncia inmediata", sostuvo.