Política 10-10-2025

Diputados analizan estado de avance del programa de construcción de hospitales



Analizar los avances y retrasos en la construcción de hospitales a nivel nacional fue el objetivo central de la pasada sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Para el debate, el grupo parlamentario contó con la participación del subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell. Lo acompañó en la presentación el jefe de la División de Inversiones, Carlos Manzi.

El personero presentó un informe detallado sobre el estado actual de diversos proyectos en el país. En particular, la ponencia se centró en los hospitales de Linares, Licantén, Los Vilos, Regional de Antofagasta y Barros Luco Trudeau. Asimismo, expuso sobre los proyectos del Servicio de Salud Metropolitano Norte.

El análisis de Martorell se enfocó en los avances, dificultades presupuestarias y desafíos técnicos y administrativos que enfrentan estas iniciativas.

El Ejecutivo comunicó que, en la región del Maule, se encuentran dos hospitales en fase de construcción. Se trata del establecimiento de Licantén, que está en reevaluación presupuestaria; y el de Linares, que espera retomar pronto las obras tras la salida anticipada de la empresa encargada. En tal contexto, la comisión solicitó al Ejecutivo enviar una descripción formal de los plazos comprometidos para cada proyecto.

