Política 06-11-2026

Diputados aprueban regularización de edificaciones de Bomberos



Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto facilitar el emplazamiento y construcción de edificaciones destinadas a los fines propios de Bomberos de Chile.

La iniciativa, remitida a su segundo trámite constitucional, establece, además, un nuevo período para la regularización de edificaciones preexistentes, en términos similares a los de las denominadas leyes del mono.

Paralelamente, habilita un período transitorio para regularizar las edificaciones existentes y las obras iniciadas bajo la normativa anterior, sin disminuir los estándares técnicos, de seguridad, estabilidad y responsabilidad profesional establecidos en el ordenamiento jurídico.

