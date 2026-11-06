sábado 07 de noviembre del 2026
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 06-11-2026
    Diputados aprueban regularización de edificaciones de Bomberos
    Publicidad 16
    Diputados aprueban regularización de edificaciones de Bomberos

    Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto facilitar el emplazamiento y construcción de edificaciones destinadas a los fines propios de Bomberos de Chile.
    La iniciativa, remitida a su segundo trámite constitucional, establece, además, un nuevo período para la regularización de edificaciones preexistentes, en términos similares a los de las denominadas leyes del mono.
    Paralelamente, habilita un período transitorio para regularizar las edificaciones existentes y las obras iniciadas bajo la normativa anterior, sin disminuir los estándares técnicos, de seguridad, estabilidad y responsabilidad profesional establecidos en el ordenamiento jurídico.
    Freddy Mora | Imprimir | 204

    Otras noticias

    Garantías, privacidad y ciberseguridad: ODECU detecta brechas técnicas que requieren revisión en Chile
    Garantías, privacidad y ciberseguridad: ODECU detecta brechas técnicas…
    Protección de Datos: Comisión aprobó postergar entrada en vigencia de la ley
    Protección de Datos: Comisión aprobó postergar entrada en vigencia de…
    Subdere valora acuerdo entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales respecto al Presupuesto 2027
    Subdere valora acuerdo entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales…
    Respaldan fondos de los Gobiernos Regionales y el Ministerio Público tras acuerdos con el ministerio de Hacienda
    Respaldan fondos de los Gobiernos Regionales y el Ministerio Público tras…
    Diputado Bustos (PRep) pide al ministro de Agricultura que incluya a la Provincia de Cauquenes en la emergencia agrícola
    Diputado Bustos (PRep) pide al ministro de Agricultura que incluya a la…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2026 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para