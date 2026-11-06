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sábado 07 de noviembre del 2026
Política 06-11-2026
Diputados aprueban regularización de edificaciones de Bomberos
Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto facilitar el emplazamiento y construcción de edificaciones destinadas a los fines propios de Bomberos de Chile.
La iniciativa, remitida a su segundo trámite constitucional, establece, además, un nuevo período para la regularización de edificaciones preexistentes, en términos similares a los de las denominadas leyes del mono.
Paralelamente, habilita un período transitorio para regularizar las edificaciones existentes y las obras iniciadas bajo la normativa anterior, sin disminuir los estándares técnicos, de seguridad, estabilidad y responsabilidad profesional establecidos en el ordenamiento jurídico.
Freddy Mora | Imprimir | 204
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