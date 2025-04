Política 05-04-2025

Diputados de Chile Vamos presentan proyecto de ley para restringir beneficios sociales a migrantes irregulares



En línea con el llamado realizado por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, un grupo de diputados de la UDI, RN y Evópoli presentó un proyecto de ley que busca prohibir el acceso de extranjeros en situación irregular a diversos beneficios sociales otorgados por el Estado. La iniciativa tiene como objetivo desincentivar el ingreso al país por pasos no habilitados y asegurar un uso adecuado de los recursos públicos.

Los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Gustavo Benavente, explicaron que actualmente los migrantes que ingresan de forma clandestina pueden acceder a subsidios, bonos y asignaciones simplemente al inscribirse en el Registro Civil y obtener un RUN provisorio. Esto es un incentivo para que sigan ingresando de manera irregular, y debemos ponerle fin, afirmaron.

El proyecto establece que para acceder a beneficios como subsidios eléctricos, de arriendo y de empleo juvenil, así como a bonos de trabajo para mujeres y asignaciones familiares y maternales, se deberá contar con una cédula de identidad vigente. De esta manera, se restringirá el acceso de quienes no han regularizado su situación migratoria.

Asimismo, los parlamentarios gremialistas aclararon que los extranjeros en situación irregular ya tienen restricciones para acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y al subsidio habitacional, debido a los requisitos de residencia definitiva por un mínimo de años. Sin embargo, recalcaron que la iniciativa no afectará el acceso a servicios esenciales como salud y educación, aunque sí buscará evitar que los migrantes tengan prioridad sobre los ciudadanos chilenos en dichos ámbitos.