Política 11-04-2025

Diputados del Maule se unieron e impulsan Comisión Especial Investigadora por caso lancha Bruma



Durante la madrugada del domingo 30 de marzo, la lancha pesquera artesanal Bruma, proveniente de Constitución, desapareció con siete tripulantes a bordo. Días más tarde, la embarcación fue hallada semihundida y partida en dos cerca de la Isla Santa María, sin señales de los ocupantes ni de sus equipos de emergencia. Las condiciones marítimas adversas y la hipótesis de una posible colisión con un barco mayor han intensificado las demandas de justicia de las familias y de la comunidad pesquera.

Frente a esta tragedia, este miércoles 9 de abril un grupo transversal de diputados del Maule presentó una Comisión Especial Investigadora (CEI) destinada a esclarecer los hechos, fiscalizar el actuar de los organismos públicos y evaluar la responsabilidad de actores privados que pudieran estar involucrados en la desaparición de la Bruma y sus tripulantes.

La iniciativa busca que la Cámara fiscalice el cumplimiento de las funciones de vigilancia, control y fiscalización de las actividades pesqueras e industriales en las zonas costeras. Además, se evaluará la actuación de los servicios públicos involucrados antes, durante y después del trágico hecho, así como posibles negligencias, omisiones o faltas a protocolos que hayan comprometido el deber del Estado de proteger la vida humana en el mar.

El diputado del Maule, Roberto Celedón, al presentar el documento en la Cámara, declaró que “el sábado pasado, todas las autoridades regionales acordamos solicitar una comisión investigadora especial para esclarecer las circunstancias que provocaron la muerte de los siete pescadores. La CEI es estrictamente necesaria hoy, porque se ha prolongado en extremo la angustia y el dolor de las familias, que aún no saben nada sobre el paradero de sus seres queridos”.

La comisión tendrá amplias facultades: podrá citar a autoridades, solicitar información a entidades públicas y privadas, y constituirse en cualquier lugar del país para cumplir con su mandato.

Por su parte, el diputado Jaime Naranjo destacó la importancia de esta señal hacia las familias afectadas: “Todos los organismos del Estado —el Poder Judicial, el Parlamento, el Gobierno— estamos cumpliendo nuestra tarea para esclarecer estos hechos. Es una señal potente de que no estamos indiferentes ante esta tragedia que enluta a nuestra región”.

El diputado Hugo Rey subrayó la necesidad de revisar los sistemas de posicionamiento y alerta de las embarcaciones, mencionando que la Bruma contaba con todos los elementos de seguridad requeridos por ley. “Vamos a evaluar si las normas actuales son suficientes o si se requiere modernizarlas, y también analizar la responsabilidad de otros actores involucrados, como el pesquero Cobra. Además, es clave revisar los sistemas de aviso de inclemencias climáticas que maneja la autoridad marítima”, sostuvo.

Los parlamentarios del Maule recalcaron su compromiso con las familias de los pescadores desaparecidos, quienes llevan días sin respuestas claras ni avances visibles. El llamado común es a la búsqueda incansable de la verdad, y la justicia, con el propósito de que esta tragedia no quede impune y se convierta en una oportunidad para fortalecer los protocolos de seguridad marítima y el rol del Estado en la protección de los pescadores artesanales.