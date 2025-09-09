Política 09-09-2025

Diputados UDI Gustavo Benavente y Felipe Donoso rechazan duramente recorte presupuestario para la Región del Maule

Un profundo rechazo generó en los diputados y candidatos a la reelección, Gustavo Benavente y Felipe Donoso, la decisión del Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), de recortar en un 6,2% el presupuesto del Gobierno Regional del Maule para el año 2026, lo que en la práctica significa un golpe directo y desproporcionado contra el desarrollo de la VII Región.

La medida, notificada recientemente al gobernador regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y al resto de las autoridades regionales del país, tendrá un fuerte impacto en la concreción de proyectos largamente esperados por la ciudadanía maulina. Esto, pese a que el Maule lidera a nivel nacional la ejecución presupuestaria, demostrando eficiencia y responsabilidad en la administración de recursos públicos.

Frente a este escenario, los parlamentarios gremialistas fueron categóricos en denunciar la decisión como una injusticia y un castigo político del Gobierno hacia la región.

El diputado Gustavo Benavente enfatizó que “estamos frente a un Gobierno que no solo ha fracasado en la conducción del país, sino que además actúa con mezquindad política. Recortar recursos al Maule, siendo la región con mejor ejecución presupuestaria de Chile, es una decisión irracional y dañina. Aquí no se castiga a una autoridad regional, aquí se castiga directamente a la gente, a los proyectos de infraestructura, a la inversión social y al desarrollo que tanto necesitamos. Exigimos al Ministerio de Hacienda revertir esta decisión arbitraria y pedimos unidad a todos los parlamentarios de la región para defender al Maule”.

En la misma línea, el diputado Felipe Donoso expresó que “esto es un atropello a los maulinos. El Gobierno habla de descentralización, pero en los hechos hace todo lo contrario: recorta el presupuesto de las regiones que mejor han hecho su trabajo. No hay explicación técnica ni administrativa que justifique semejante decisión. Lo que aquí vemos es un Gobierno que no soporta haber perdido en las urnas el Gobierno Regional del Maule y que ahora opta por castigar a su gente. No lo vamos a permitir y daremos la pelea en la Ley de Presupuesto”.

Y agregaron que “este recorte es derechamente un castigo a la Región del Maule y pedimos claro y fuerte que se revierta esta situación. El Gobierno del Presidente Boric no ha sido capaz de generar inversión y hoy, en vez de asumir su responsabilidad, traslada su fracaso a las regiones. Es insólito: siendo la primera en ejecución presupuestaria, el Maule será la segunda región más afectada del país. Estamos frente a una inequidad territorial gigantesca que golpea a las familias maulinas y retrasa obras que llevamos años esperando. La región que más cumple es la que más pierde”.

Los diputados coincidieron en que este recorte presupuestario constituye un ataque directo al proceso de descentralización y un retroceso histórico para una región que ha sido postergada por décadas, y coincidentemente en los Gobierno regionales es que se realizó este recorte son liderados por personas de Chile Vamos. Asimismo, subrayaron que el Gobierno no puede seguir descargando sobre las regiones las consecuencias de su incapacidad de gestionar inversión y crecimiento económico.

Finalmente, hicieron un llamado transversal a los representantes maulinos y específicamente a Paulina Vodanovic, Roberto Celedón, Alexis Sepúlveda, Jaime Naranjo y Consuelo Veloso en el Congreso para que, en la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, se revierta este golpe injustificado. “No se trata de un tema político, se trata de la dignidad del Maule y de los miles de proyectos que hoy están en riesgo, queremos saber si están con la gente de nuestra Región o simplemente respaldan esta arbitraria decisión del Gobierno Central”, concluyeron los diputados UDI, Gustavo Benavente y Felipe Donoso.



