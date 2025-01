Crónica 02-01-2025

Dirección del Trabajo aplicó 54 multas en fiscalización de buses interurbanos por aumento de viajes previo a Año Nuevo e inicio de vacaciones

• En esta ocasión La DT más que duplicó las fiscalizaciones y las multas respecto del programa inspectivo realizado en igual período de 2023.

La Dirección del Trabajo (DT) aplicó 54 multas por casi 169 millones de pesos durante la fiscalización realizada ayer viernes en 14 regiones del país a buses interurbanos de transporte de pasajeros con ocasión del aumento de viajes previo a la celebración de Año Nuevo e inicio de vacaciones.

En relación con el programa inspectivo aplicado el fin de año de 2023, el realizado este viernes más que duplicó las fiscalizaciones, multas y montos en dinero aplicados a las empresas.

En efecto, hubo 80 fiscalizaciones y 34 multas más, como también fue superior en más de 102 millones de pesos el monto aplicado a las empresas infractoras. Asimismo, si en el programa anterior no hubo tripulantes suspendidos, esta vez hubo 2.

En definitiva, el balance fiscalizador de este viernes 27 de diciembre arrojó 157 fiscalizaciones, 54 de ellas terminadas con multas, cuyo monto fue de $168.975.234.

El año pasado la DT realizó 77 fiscalizaciones, aplicando 20 multas por $66.605.980. No hubo tripulantes suspendidos.

El programa que se extendió entre las 07:00 y las 23:00 de ayer viernes 27 de consistió en fiscalizaciones a 157 buses en las regiones de Arica y Parinacota (10), Tarapacá (10), Antofagasta (10), Atacama (10), Coquimbo (11), Valparaíso (11), O Higgins (10), Maule (10), Ñuble (10), Biobío (10), La Araucanía (11), Los Ríos (10) y Los Lagos (12) y Metropolitana (22).

El objetivo del programa inspectivo fue verificar que las tripulaciones iniciaran sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, garantizando así la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros. Dos tripulantes debieron terminar sus turnos al no cumplir con la citada disposición.

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, subrayó el doble beneficio de estas fiscalizaciones: “La Dirección del Trabajo realizó durante todo el día de ayer 157 fiscalizaciones en 14 regiones del país, con lo cual más que duplicamos las realizadas en la misma fecha del año 2023, superando también en más del ciento por ciento las multas y los montos en dinero. Estamos muy satisfechos por ello debido a que sabemos el aumento de viajes que habrá a partir de ahora debido a las fiestas de Año Nuevo y comienzo de las vacaciones de verano”.

La autoridad añadió que “al fiscalizar que choferes y auxiliares estén debidamente descansados no solo hacemos cumplir la legislación laboral sino que también colaboramos a que los viajes para estos trabajadores y sus pasajeros sean seguros y no haya accidentes por culpa de la fatiga de quienes conducen los buses”.

FISCALIZACIÓN

Los controles estuvieron centrados exclusivamente en aquellos buses que realizan viajes de más de cinco horas. Para ello, en los terminales de las 14 regiones objeto del programa inspectivo los fiscalizadores subieron a las cabinas e imprimieron desde el dispositivo automatizado instalado junto al volante el comprobante de registro de jornada y descanso cumplido previamente por cada miembro de la tripulación.

Durante esta fiscalización la DT podía aplicar multas o hasta suspender a las tripulaciones o a parte de ellas si se comprobaba de los comprobantes impresos que no se había cumplido con los descansos previos, o incluso si de la toma de declaraciones a choferes y auxiliares surgieron indicios de aquella infracción.