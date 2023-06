Social 13-06-2023

Directivos de Hospital y APS de Linares se Reúnen para Coordinar acciones Frente a las Enfermedades Respiratorias

La instancia tuvo por objeto conocer las realidades y coordinar las acciones en red para enfrentar el aumento de las enfermedades respiratorias

Carla Carrasco, directora Comunal de Salud de Linares, sostuvo que “fue super importante para nosotros conocer nuestra realidad y también conocer la realidad del hospital. Transmitirle a la comunidad que se queden tranquilos ya que el hospital está preparado para esta contingencia, al igual que como fue con el Covid el hospital se prepara para mantener, no van a quedar niños sin atenciones, eso es super importante, se está trabajando en la reconversión de camas, por lo tanto es un llamado a la comunidad a la tranquilidad, de que si por alguna razón, ni dios quiera, tengamos la necesidad de ocupar camas UCI vamos a tener la manera de reconvertir estas camas”

La Enfermera indicó además que “es muy importante reforzar, hacer un llamado a la vacunación se vienen semanas super complicadas super densas para la atención, se vienen los pick de sincicial, se vienen los pick de la influenza, por lo tanto, es super importante que nuestra comunidad se siga vacunando, siga confiando en las vacunas porque es la mejor manera de prevenir estas enfermedades”, destacó.

Por su parte, Nolasco Pérez, director del centro asistencial Linarense manifestó que “hemos tenido una exitosa reunión de coordinación con el departamento de salud comunal de linares, cuya intensión es poder trabajar en forma coordinada y en red, de tal manera de estar prevenidos frente a las enfermedades respiratorias de invierno y de tal manera de coordinar los recursos y esfuerzos de tal manera que esta red funcione en forma adecuada. Queremos invitar también a toda la comunidad y recordar las medias de prevención: lavado de manos, uso de mascarilla, no exponer a los niños menores de 6 meses a las aglomeraciones, no salir innecesariamente y tener mucho cuidado con familiares que estén enfermos, de tal manera que no puedan contagiar a aquellos más pequeños, la invitación es a recuperar la importancia de la prevención en estos momentos que se nos aproxima un invierno muy muy frío”, recalcó.

Respecto de la situación hospitalaria el director sostuvo que “queremos informar a la comunidad que nuestro hospital se encuentra complejizando más camas de tal manera de poder dar cobertura a todos los niños, niñas y adultos que requieran una cama de cuidados intermedios e intensivos, nosotros estamos trabajando en ampliar nuestra dotación de camas, hemos pasado de 6 camas intermedias pediátricas a 12 y esperamos de aquí al viernes de esta semana poder ampliar a 16 camas UTI pediátricas más 1 cama UCI pediátrica. Las camas UTI y UCI adulto se encuentran también a pleno funcionamiento, de tal manera de dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad local y provincial”, puntualizó la autoridad de salud.