sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 09-08-2025
    Director del Maule es finalista del Premio LED 2025 por su trabajo en convivencia y salud mental escolar
    Publicidad 12
    Hans Díaz, director de la Escuela Ema Cornejo de Cardoen, ubicada en Vichuquén, fue seleccionado como uno de los 60 finalistas del Premio LED (Líderes Educativos Directivos) 2025, en la categoría Convivencia, Salud Mental y Vida Saludable.
    El Premio LED, organizado por Impulso Docente junto a Fundación Mustakis y El Mercurio, busca relevar a los directores y directoras que están liderando transformaciones educativas en jardines infantiles, escuelas y liceos a lo largo del país.
    En su tercera edición, el Premio LED recibió más de 1.500 nominaciones. Un jurado compuesto por expertos en educación, representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial será el encargado de elegir a los 30 ganadores, que se anunciarán el 22 de agosto y serán reconocidos en una gran ceremonia el 16 de octubre.
    “Reconocer el trabajo de estos líderes es una forma de relevar lo que sí está funcionando en educación. Hoy más que nunca necesitamos destacar a quienes están impulsando cambios reales en sus comunidades”, señala Bernardita Yuraszeck, presidenta ejecutiva de Impulso Docente.
    "Estamos muy contentos por la gran convocatoria de postulantes que el Premio LED tuvo este año y el alto nivel de sus finalistas. Esto refleja que el Premio LED se posicionó como un referente para visibilizar a los líderes educativos que están transformando la educación chilena", comenta Domingo Errázuriz, director ejecutivo de Fundación Mustakis.

    Freddy Mora | Imprimir | 73

    Otras noticias

    Retiro certifica a dirigentes vecinales en Escuela de Formación sobre Ley 19.418
    Retiro certifica a dirigentes vecinales en Escuela de Formación sobre…
    Seremi del Medio Ambiente realiza charla informativa por incorporación de producto prioritario textil en normativa de reciclaje
    Seremi del Medio Ambiente realiza charla informativa por incorporación…
    PARTE FERIA EXPO LINARES.-
    PARTE FERIA EXPO LINARES.-
    Cauquenes: Cerca de 70 alumnos del SLEP Maule Costa son atendidos en operativo dental de la USS
    Cauquenes: Cerca de 70 alumnos del SLEP Maule Costa son atendidos en operativo…
    Autoridades realizan el lanzamiento provincial del Campeonato de Cueca Adulto Mayor 2025
    Autoridades realizan el lanzamiento provincial del Campeonato de Cueca…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para