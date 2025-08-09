Social 09-08-2025

Director del Maule es finalista del Premio LED 2025 por su trabajo en convivencia y salud mental escolar

Hans Díaz, director de la Escuela Ema Cornejo de Cardoen, ubicada en Vichuquén, fue seleccionado como uno de los 60 finalistas del Premio LED (Líderes Educativos Directivos) 2025, en la categoría Convivencia, Salud Mental y Vida Saludable.

El Premio LED, organizado por Impulso Docente junto a Fundación Mustakis y El Mercurio, busca relevar a los directores y directoras que están liderando transformaciones educativas en jardines infantiles, escuelas y liceos a lo largo del país.

En su tercera edición, el Premio LED recibió más de 1.500 nominaciones. Un jurado compuesto por expertos en educación, representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial será el encargado de elegir a los 30 ganadores, que se anunciarán el 22 de agosto y serán reconocidos en una gran ceremonia el 16 de octubre.

“Reconocer el trabajo de estos líderes es una forma de relevar lo que sí está funcionando en educación. Hoy más que nunca necesitamos destacar a quienes están impulsando cambios reales en sus comunidades”, señala Bernardita Yuraszeck, presidenta ejecutiva de Impulso Docente.

"Estamos muy contentos por la gran convocatoria de postulantes que el Premio LED tuvo este año y el alto nivel de sus finalistas. Esto refleja que el Premio LED se posicionó como un referente para visibilizar a los líderes educativos que están transformando la educación chilena", comenta Domingo Errázuriz, director ejecutivo de Fundación Mustakis.



