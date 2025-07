Nacional 17-07-2025

Director del SII no pagó contribuciones durante nueve años por casa no regularizada en Paine

Javier Etcheverry, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), se defendió de la denuncia en su contra por el no pago de contribuciones de una vivienda no regularizada por al menos 9 años, que mantiene junto a su esposa en las cercanías de la Laguna Aculeo, en la comuna de Paine.

Según información de Transparencia publicada por 24 Horas, en el terreno existe una sola casa de 213 metros cuadrados, sin embargo, en la realidad el sitio mantiene dos construcciones que no fueron regularizadas en el municipio.

La propiedad no fue incorporada al catastro del servicio, al igual que otros 60.000 casos, por lo que el Estado no ha recaudado los impuestos respectivos.

A junio de este año, agrega la investigación periodística, la propiedad tenía un avalúo fiscal en el SII superior a 158 millones de pesos. Por dicho terreno y sus contribuciones, el director del organismo pagó 225 mil pesos por la segunda cuota de 2025 de las contribuciones.

La pesquisa también reveló que, el 26 de junio, el avalúo del domicilio ascendía a 158 millones de pesos. Sin embargo, durante la tarde de esa misma jornada el valor se modificó y alcanzó los 338 millones de pesos, por lo que la contribución de la vivienda ascendería a los 638 mil pesos.

Consultado por lo anterior, el SII afirmó al citado medio que la situación corresponde a "una actualización de los antecedentes correspondientes a la propiedad indicada dentro del catastro de bienes raíces que maneja el SII, producto de la cual se incorporaron modificaciones y ampliaciones a la superficie construida que no estaban registradas".