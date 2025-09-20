Policial 20-09-2025

Directora Regional de Gendarmería encabezó rondas preventivas de Fiestas Patrias en recintos penales del Maule



Un recorrido por gran parte de las Unidades de la zona, realiza por estos días la Directora Regional de Gendarmería, coronel Pabla Arias Díaz “Nuestra región se ha abocado a realizar previo a fiestas patrias y durante las fiestas patrias, registros y allanamientos con la finalidad de prevenir alguna situación al interior de la población penal, como también para que no se vean afectados nuestros funcionarios. Son fechas sensibles que tenemos durante el año, una de estas es septiembre, así que, frente a eso, nosotros adoptamos procedimientos para encontrar elementos prohibidos dentro de cada una de las Unidades Penales”.

En relación al personal de Gendarmería, la Coronel Arias Díaz, agregó que “En estas fechas, redoblamos la seguridad, todo el personal uniformado debe trabajar lo que es guardia interna, personal de trato directo, puestos especiales, y personal de turno de las diferentes Unidades Penales y Especiales, para poder tener el control de los establecimientos penitenciarios y aportar así, a la seguridad pública”.

Respecto al régimen que se mantiene en estos días de fiestas patrias, la máxima autoridad de Gendarmería en la región señaló “Las visitas se mantendrán de forma normal como se ha hecho todo el año, y además se realizan actividades especiales deportivas, recreativas y culturales relacionadas con nuestras tradiciones, para la población penal”.

Cabe destacar, que la región del Maule, cuenta con 9 Unidades Penales del sistema cerrado, vale decir, donde cumplen personas condenadas a privación de libertad y un Centro de Educación y Trabajo, semi-abierto, con personas cumpliendo su sentencia bajo el sistema de autodisciplina.

La población penal del sistema cerrado, vale decir, de todas las cárceles de la región, es de 4.046 personas en proceso de reinserción social entre hombres y mujeres, que están bajo la custodia directa de Gendarmería.

