Crónica 09-08-2023

Dirigentes de la Feria Libre de Longaví se reunieron con Alcalde para solicitar mayor resguardo policial y fiscalización al comercio ambulante



Dentro de las acciones solicitadas a la máxima autoridad comunal, Cristian Menchaca, requieren mayor presencia policial los días de Feria, baños químicos para la comunidad, cordeles para amarrar las carpas, credenciales para cada uno de los feriantes y mayor fiscalización al comercio ambulante por las constantes amenazas al gremio.



Productiva reunión sostuvieron los dirigentes de la Feria Libre con el Alcalde la comuna, Cristian Menchaca, para solicitarle algunas acciones que tienen que ver con darle más orden y mayor fiscalización a la Feria Libre de la comuna, oportunidad para seguir trabajando, luego de algunas diferencias de opinión por el cambio de ubicación de la Feria.

El jefe comunal señaló que “ escuché sus requerimientos y me parece muy bien, ya que ellos están postulando a Sercotec para hermosear y darle más orden a la Feria. Nosotros los vamos a apoyar en sus solicitudes, porque contamos con mayor capacidad para brindar seguridad a nuestros vecinos y vecinas, además tendrán sus credenciales y los apoyaremos en el aspecto logístico, ya que a todos nos gustaría ver una Feria más ordenada ”.

Por su parte, Magaly Zúñiga, presidenta de la Feria Libre, señaló :"agradecer la instancia de diálogo con las autoridades, no pensamos que iban a ver tantos directores. Hay algunos requerimientos sobre la Feria, queremos un buen mantenimiento, también solicitamos mayor presencia policial, ya que la comuna ha crecido un montón, y dentro del petitorio se llegó hasta un 95% casi aceptado, tenemos que hacer un documento formal para que se realicen las acciones, pero salimos conformes con la reunión sostenida, de lo que se conversó y de lo que se trató”.

Finalmente, Victoriano Coutiño, dirigente de la Feria, manifestó :“Agradecido de que la autoridad nos haya recibido en su despacho. En esta reunión le queríamos informar de algunas cosas con las que como feriantes no estamos muy de acuerdo, pero pudimos llegar a un acuerdo y pudimos ver que con todo lo que traía la presidenta por escrito llegamos al 95% de las cosas que nos van a poder solucionar, que son beneficios para la Feria y la comunidad”.