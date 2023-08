Deportes 03-08-2023

Dirigentes del Club Deportivo Alianza exigen que se cumplan los tiempos estipulados en las mejoras de su recinto deportivo

Presidente Richard Morales dijo que “con tanta demora sería mejor cambiar el proyecto a cancha sintética”

No queremos pensar que las palabras y los compromisos de las autoridades sean solo palabras que se las llevó el viento. Así comenzamos el diálogo con el presidente de esta institución que se prepara para cumplir los 54 años de su fundación en el mes de diciembre.

Richard Morales, es el actual timonel, quien manifestó que “estamos muy dolidos y desesperanzados, puesto que era un proyecto que nos tenía a todos llenos de ilusión. Todavía no sabemos cuándo se iniciará. Nos han señalado que se iba a licitar, pero no hemos tenido una respuesta concreta ni del alcalde Mario Meza ni del concejal Christian González y de ninguna autoridad. La duda nuestra es saber si los dineros están o no. De lo contrario programar nuestro campeonato normal en nuestro campo deportivo. Estamos desilusionados, primero se dijo que en julio y resulta que ya empezamos un nuevo mes y no tenemos ninguna respuesta clara, hemos invitado a las autoridades, pero no han llegado, nosotros como dirigentes estamos cansados y este tipo de cosas no hacen bien”.

“Hace un tiempo el Consejero Regional, Pablo Gutiérrez nos prometió una cancha sintética, pero en ese momento nosotros no teníamos cerrado nuestro recinto, entonces, era un poco ilógico. Hoy en día nos gustaría que se cambiara el proyecto por una superficie sintética, toda vez que en cada reunión hay muchas quejas porque no tenemos una cancha sintética que permita a pesar de la lluvia, jugar los partidos. Por eso vamos a ver si podemos conversar con alguna autoridad, si es que se puede cambiar el proyecto de lo contrario que sea pasto natural, pero que no se demore tanto para no desilusionarnos. Como institución, pensábamos que los trabajos comenzarían en junio -julio para tener listo nuestro terreno en octubre. Es de esperar que las autoridades cumplan con sus palabras y que nos regalen una buena cancha. No creo que las autoridades no hayan engañado, solo esperamos que nos digan la verdad, para saber cuándo se iniciarán los trabajos en nuestro recinto deportivo”, agregó.

Los dirigentes confían en que no sean promesas incumplidas, porque el tiempo esta avanzando y la gente se está desencantando.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo