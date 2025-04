Deportes 15-04-2025

Dirigentes se la juegan para cumplir con los salarios de los jugadores albirrojos

- La planilla del club es superior a los 23 millones de pesos

Han hecho literalmente de todo, para reunir recursos económicos . Lo cierto es que la bajada del misterioso inversionista caló hondo en Deportes Linares, cuyos dirigentes con mucho trabajo lograron pagar las cotizaciones , pero ahora la tarea es mayor , pagar los sueldos . Una titánica labor que esperan concretar o de lo contrario, como lo ha manifestado la presidenta de la Corporación , Mariela Vásquez, “el panorama será más negro. Hemos estado trabajando a full , con venta de garaje y otras actividades , incluidas una “lukatón”, cuya meta superó los 844 mil pesos. Por eso esta noche tenemos asamblea extraordinaria , para que los socios y la comunidad conozcan lo que pasa en la institución”.

Aunque nos hemos enterado , que por lo menos ya están los recursos para pagar los sueldos , pero deberán cancelar ese préstamo y pagar el próximo mes . A todas luces , la caída del inversionista liquidó el futuro de los linarenses, que esperan tener una respuesta positiva en jueves santo , cuando a contar de las 19:30 horas se enfrenten al equipo de Osorno .

LA FECHA

Faltan dos encuentros para cerrar la fecha . Ambos se disputarán este jueves desde las 16:00 horas . Provincial Ovalle enfrentará a Deportes Melipilla y desde las 19:30 horas Deportes Linares con Osorno .

Hubo resultados que llamaron la atención. La victoria de Real San Joaquín por 2 a 1 ante Brujas de Salamanca , que significa un envión anímico . Aunque la sorpresa mayor de la fecha fue el triunfo de General Velásquez ante el líder Puerto Montt, en el sur , por la cuenta mínima . En tanto que el SAU venció 2 a 0 a Rengo y Concón National goleó a Santiago City , por 5 a 0 . De ganar esta tarde Ovalle , podría quedar como líder de la competencia , con 14 puntos , dejando en el camino a los puertomontinos . Pero , eso no es todo, porque si los albirrojos suman los tres puntos se ubicarían en una expectante tercera posición, algo impensado en la temporada pasada, por eso lo principal es el apoyo de las gradas y que los dirigidos por Rodrigo “Kalule” Meléndez logren sumar los tres puntos. Las estadísticas indican que el Depo, todavía no sabe de victorias en su feudo del Tucapel Bustamante Lastra , las únicas victorias las ha conseguido en calidad de forastero ante Concón National y Santiago City .

Es de vital importancia que la comunidad apoye a los linarenses , a pesar que las entradas subieron mil pesos , por la realidad económica que vive la institución .

VALORES ENTRADAS

Galería niños , adulto mayor $ 2000 ( socio) y loS no socios 4 mil .

Galería Socio $ 3000 y No socio 6000 mil

Tribuna Socio $ 5000 No socio 8000 mil

Tribuna Niño $ 5000

Block J $ 9000

Visita $ 8000 .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo